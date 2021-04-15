Ростов лидирует по количеству новых зараженных коронавирусом в области

Донская столица в очередной раз стала лидером по количеству новых зараженных коронавирусом в регионе. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области за 17 апреля.За минувшие сутки коронавирус подхватил 241 человек. Из этого числа большинство, 96 человек, зафиксировано в Ростове-на-Дону. На втором месте по количеству инфицированных - Каменск-Шахтинский и восемь новых зараженных. Столько же и в Сальском районе.Меньше всего заболевших, по одному человеку, - в Азове, Волгодонске, Белокалитвинском, Заветинском, Милютинском, Обливском, Октябрьском, Целинском, Чертковском районах.За все время пандемии в Ростовской области коронавирус выявили почти у 85 тысяч человек. Из этого числа большая часть зараженных победила заболевание, но есть еще несколько тысяч дончан, которые продолжают лечение дома или в стационарах. Более трех тысяч пациентов так и не смогли победить болезнь.