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Ростов и Таганрог стали лидерами по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Ростов и Таганрог стали лидерами по числу заразившихся COVID-19 за сутки
Донской регион накрыло серьезной волной пандемии коронавируса. За прошедшие сутки опасный вирус нашли у 649 человек. Число заболевших растет ежедневно.

Лидирует по области Ростов. Там за сутки обнаружили 209 инфицированных. Далее идет Таганрог - 33 заболевших. На третьем месте стоит город Шахты с 32 случаями заражения.

Ежедневно во всех районах области находят новые случаи заболевания инфекцией. Относительно безопасным, по данным на 4 ноября, остается Советский район. Там выявили за 24 часа лишь одного заразившегося.

В регионе из-за ухудшения эпидситуации с 28 октября объявили локдаун, который продлится до 7 ноября. С 8 ноября ограничения снимут.
Фото: lenta.ru
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