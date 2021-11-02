Ростов и Таганрог стали лидерами по числу заразившихся COVID-19 за сутки

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Донской регион накрыло серьезной волной пандемии коронавируса. За прошедшие сутки опасный вирус нашли у 649 человек. Число заболевших растет ежедневно.Лидирует по области Ростов. Там за сутки обнаружили 209 инфицированных. Далее идет Таганрог - 33 заболевших. На третьем месте стоит город Шахты с 32 случаями заражения.Ежедневно во всех районах области находят новые случаи заболевания инфекцией. Относительно безопасным, по данным на 4 ноября, остается Советский район. Там выявили за 24 часа лишь одного заразившегося.В регионе из-за ухудшения эпидситуации с 28 октября объявили локдаун, который продлится до 7 ноября. С 8 ноября ограничения снимут.