Ростов и Таганрог стали лидерами по числу новых зараженных COVID-19
Ростовскую область продолжает атаковать пандемия коронавирусной инфекции. За минувшие сутки опасный вирус нашли у 3 362 человек из 55 муниципалитетов.
Лидирует среди территорий Ростов, где зарегистрировали 748 положительных тестов на ковид. Вторую строчку антирейтинга занимает Таганрог со 178 инфицированными. Волгодонск оказался на третьем месте. В атомном городе нашли 164 заболевших.
Отметим, что эпидобстановка в регионе постепенно стабилизируется - заболеваемость снижается. Введенные ранее ограничения утратят силу уже 28 февраля.