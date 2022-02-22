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Ростов и Таганрог стали лидерами по числу новых зараженных COVID-19

Ростов и Таганрог стали лидерами по числу новых зараженных COVID-19

Ростовскую область продолжает атаковать пандемия коронавирусной инфекции. За минувшие сутки опасный вирус нашли у 3 362 человек из 55 муниципалитетов.

Лидирует среди территорий Ростов, где зарегистрировали 748 положительных тестов на ковид. Вторую строчку антирейтинга занимает Таганрог со 178 инфицированными. Волгодонск оказался на третьем месте. В атомном городе нашли 164 заболевших.

Отметим, что эпидобстановка в регионе постепенно стабилизируется - заболеваемость снижается. Введенные ранее ограничения утратят силу уже 28 февраля.
Фото: Яндекс.Новости
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