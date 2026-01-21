Ростовчане обеспокоены скользким из-за снега полом в салонах автобусов

Фото: Дондей

Салоны автобусов в Ростове превратились в катки из-за растаявшего снега. Местная жительница поделилась кадрами салона одного из автобусов 21 января.В тот день девушка зашла в автобус № 1 и не смогла скрыть разочарование от его состояния. После оплаты проезда пассажирка не успела пройти в салон, как транспортное средство двинулось с места. Горожанка едва успела схватиться за поручни, чтобы удержать равновесие. Однако устоять на месте во время движения автобуса оказалось сложнее обычного. Ноги постоянно разъезжались в стороны из-за мокрого пола.Причем такая проблема с состоянием салона наблюдается и в других автобусах. С момента выпадения зимних осадков салоны общественных транспортов превратились в катки. Прилипший к обуви снег тает в теплом помещении. Из-за этого на полу образовывается настоящая снежная каша. На ней можно легко проскользить к концу салона. Такое катание грозит случайным падением.- Если уронить карточку, то найти ее будет большая проблема, - говорят жители. - Скользко очень и реально можно упасть в эту грязную жижу. К тому же в общей массе водители автобусов ездят так, будто дрова везут в салоне.Недовольство горожан вызывает не только внутреннее состояние автобусов, но и внешнее. Под колесами машин снег превращается в жидкую грязь, которая делает черным весь транспорт. Зимой окна транспорта становятся непроницаемыми. Через них людям не видны даже остановки.Отметим, что с 25 декабря прошлого года в Ростове-на-Дону подорожала стоимость проезда на автобусе. Власти заявляют, что изменение тарифа позволит улучшить качество транспортного обслуживания. Но горожане считают, что меры пока не оправдывают себя. За чистоту салона и кузова автобуса несет ответственность пассажирская компания. И почему-то уже в начале нового года обязательства не выполняются должным образом, угрожая безопасности пассажиров.