Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 21 января

Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 21 января
В Ростовской области после объявления ракетной опасности сразу же прозвучало предупреждение о беспилотных летательных аппаратах. Уведомление от РСЧС было получено около 19:30.

Ранее в этом же регионе уже объявляли о ракетной угрозе. Через некоторое время после этого был дан отбой, но сразу же после него поступило новое сообщение о возможной опасности атаки беспилотников.

Жителям рекомендуется укрыться в помещениях и не выходить оттуда до отмены угрозы.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.