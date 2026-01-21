Объявлена беспилотная опасность в Ростовской области 21 января

Фото: Дондей

В Ростовской области после объявления ракетной опасности сразу же прозвучало предупреждение о беспилотных летательных аппаратах. Уведомление от РСЧС было получено около 19:30.Ранее в этом же регионе уже объявляли о ракетной угрозе. Через некоторое время после этого был дан отбой, но сразу же после него поступило новое сообщение о возможной опасности атаки беспилотников.Жителям рекомендуется укрыться в помещениях и не выходить оттуда до отмены угрозы.