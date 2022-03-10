РостГМУ сократил в четыре раза объемы кислорода на 2022 год
Ростовский государственный медуниверситет снова закупает кислород для пациентов с COVID-19. Соответствующие документы появились на сайте государственных закупок 10 марта.
По контракту подрядчик должен предоставить в общей сумме 14,4 тысячи кубических метров кислорода в течение 2022 года. Это около 2,3 тысяч баллонов. На все это вузу предстоит потратить порядка 1,9 миллиона рублей. Поставки университет будет оплачивать за счет средств бюджетных учреждений (федеральный фонд обязательного медицинского страхования и ОМС клиники).
Донской университет ранее уже пытался заключить контракты на поставки кислорода. В ноябре 2021 года он публиковал заявки на 9 тысяч баллонов (в четыре раза больше, чем теперь) и собирался потратить на это 5,5 миллионов рублей. Теперь же цены на кислород значительно выросли. В среднем один кубический метр стоит 130 рублей, когда в ноябре его можно было купить за 96 (на 34 рубля меньше).
Однако небольшое количество баллонов, которые хочет купить РостГМУ связано не столько с взвинченными ценами, сколько со сниженным спросом. С каждым днем на Дону выявляют все меньше случаев инфицирования COVID-19. А значит, сокращается и количество пациентов, нуждающихся в кислороде.