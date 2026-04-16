Росавиация требует через суд принудительного ремонта аэропорта Платов

Из-за многочисленных дефектов Росавиация через суд добивается ремонта аэропорта Платов . Информация об этом размещена на официальном сайте ростовского арбитражного суда.Напомним, аэропорт Платов в Ростове-на-Дону закрыт для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года по решению Росавиации, принятому в целях обеспечения безопасности полетов.ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» обратилось с иском в марте 2026 года, требуя от «Ростоваэроинвест» устранить выявленные дефекты. Основанием для судебного разбирательства послужили результаты проверки, проведенной в 2023 году.Тогда на территории аэропорта было зафиксировано более 40 повреждений, включая масштабные трещины на асфальтовом покрытии (до 500 метров), нарушения герметизации швов (до 3 километров), а также выбоины, сколы и шелушение покрытия. Кроме того, были обнаружены трещины на стенах контрольно-пропускного пункта.Отмечается, что, несмотря на выявленные недостатки, «Ростоваэроинвест» в течение двух лет не предпринимал мер по их устранению.В своем исковом заявлении Росавиация настаивает на том, чтобы суд обязал «Ростоваэроинвест» устранить все дефекты в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу. В случае невыполнения судебного предписания, федеральное предприятие требует взыскать с компании неустойку в размере 5000 рублей за каждый день просрочки.