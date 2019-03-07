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Родители погибших в авиакатастрофе супругов из Таганрога готовятся к поездке в Эфиопию

Родители погибших в авиакатастрофе супругов из Таганрога готовятся к поездке в Эфиопию

Родным погибших в авиакатастрофе супругов из Таганрога предстоит тяжёлая процедура опознания тел. Для этого родители Александра и Екатерины Поляковых отправятся в Эфиопию.

Вылет запланирован в столицу Эфиопии Аддис-Абебу на 14 марта. В администрации Таганрога сообщили, что в экстренном порядке оформляют загранпаспорта, которых у родных не было. Соответствующие службы пошли навстречу и упростили процедуру.

Елена Анохина, мама погибшей девушки, рассказала DonDay.ru, что все расходы за перелет взяли на себя эфиопские авиалинии.
В мэрии Таганрога пообещали из внебюджетных средств оказать помощь в оплате переездов и проживания по России.

По словам Елены, молодые люди отправились в Африку, чтобы посетить национальный парк и посмотреть на животных.

Напомним, 10 марта в 60 километрах к востоку от столицы Эфиопии упал «Боинг-737». Авиакатастрофа произошла через несколько минут после взлета. В результате трагедии погибли все пассажиры - 157 человек, в том числе трое граждан России. Среди них были уроженцы Ростовской области Александр и Екатерина Поляковы.

Молодые люди родились в Таганроге. Они познакомились в вузе. После его окончания перебрались в Москву. В столице молодые супруги устроились на работу в Сбербанк.

Настоящим увлечением пары были путешествия. Вместе они успели побывать в Германии, Испании, Франции, Малайзии и других странах.

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