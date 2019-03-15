Названы вероятные причины крушения «Боинга» в Эфиопии, в результате которого погибла чета из Таганрога



Эксперты авиаиндустрии назвали две возможные причины авиакатастрофы в Эфиопии, в результате которой погибли супруги из Таганрога. Такую информацию сообщили в издании Ura.ru.



Нарушения в работе «Боинга 737 МАХ» могли произойти из-за того, что его недостаточно тщательно проверили перед выпуском на рынок. Также причиной могло стать то, что лайнер модернизировали частично, тогда как его стоило строить заново.



Издание приводит слова профессора Технического университета Берлина и специалиста по воздушному праву доктора Эльмара Гиемулла. Он утверждает, что новые двигатели создавали нежелательное ускорение при наборе высоты. В результате самолёт «задирал нос». Пилоты выравнивали корпус за счёт программы MCAS. Вероятно, они не смогли этого сделать, что привело к ужасным последствиям.



Напомним, что катастрофа произошла 10 марта в Эфиопии. «Боинг», на борту которого находились Екатерина и Александр Поляковы, рухнул буквально через несколько минут после взлёта. В результате катастрофы погибли 157 человек.



Пара Поляковых направлялась в Кению, чтобы посетить национальный заповедник. Они обожали путешествовать и очень долго готовились к этой поездке.



О том, что их дети погибли, родители узнали от знакомых. Они 17 марта прибыли в Эфиопию для опознания тел.