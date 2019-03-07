Родные таганрожцев, погибших при крушении «Боинга» в Эфиопии, получат необходимую помощь



Родственники погибшей при крушении авиалайнера пары из Таганрога получат необходимую помощь. Об этом сообщили в администрации Таганрога.



Известно, что деньги на перелет и проживание родителей Александра и Екатерины Поляковых выделят из внебюджетных средств. Вопрос о представлении материальной помощи семье в настоящее время на стадии обсуждения.



- Семья получит всю необходимую помощь, - уточнили в администрации Таганрога.



Напомним, авиакатастрофа случилась утром 10 марта. "Боинг 737" упал в 60 километрах от столицы Эфиопии. В результате трагедии погибли 157 человек, в том числе трое граждан России. Среди погибших оказались двое уроженцев Таганрога.



Екатерина и Александр Поляковы ехали в Африку посмотреть на экзотических животных в национальном парке. Пара, любящая путешествия, и представить не могла, что эта поездка станет последней.