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Родные таганрожцев, погибших при крушении «Боинга» в Эфиопии, получат необходимую помощь

Родные таганрожцев, погибших при крушении «Боинга» в Эфиопии, получат необходимую помощь
Родственники погибшей при крушении авиалайнера пары из Таганрога получат необходимую помощь. Об этом сообщили в администрации Таганрога.

Известно, что деньги на перелет и проживание родителей Александра и Екатерины Поляковых выделят из внебюджетных средств. Вопрос о представлении материальной помощи семье в настоящее время на стадии обсуждения.

- Семья получит всю необходимую помощь, - уточнили в администрации Таганрога.

Напомним, авиакатастрофа случилась утром 10 марта. "Боинг 737" упал в 60 километрах от столицы Эфиопии. В результате трагедии погибли 157 человек, в том числе трое граждан России. Среди погибших оказались двое уроженцев Таганрога.

Екатерина и Александр Поляковы ехали в Африку посмотреть на экзотических животных в национальном парке. Пара, любящая путешествия, и представить не могла, что эта поездка станет последней.

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