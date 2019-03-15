Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Эфиопию для опознания тел прибыли родственники погибшей пары из Таганрога

В Эфиопию для опознания тел прибыли родственники погибшей пары из Таганрога
Семьи погибших супругов из Таганрога прибыли в Эфиопию для опознания тел. Александр и Екатерина Поляковы стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей 10 марта.

В тот день они отправились в путешествие и собирались лететь «Боингом». Но путешествие продлилось всего несколько минут – не успев подняться в воздух, самолёт рухнул на землю. В его салоне находились 157 человек, включая трёх россиян. Все они погибли.

В списке умерших есть и имена двух таганрожцев: Екатерины и Александра Поляковых. Их родители сейчас прилетели в Эфиопию, чтобы опознать тела детей. МК сообщает, что они уже сдали анализы ДНК.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.