В Эфиопию для опознания тел прибыли родственники погибшей пары из Таганрога



Семьи погибших супругов из Таганрога прибыли в Эфиопию для опознания тел. Александр и Екатерина Поляковы стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей 10 марта.



В тот день они отправились в путешествие и собирались лететь «Боингом». Но путешествие продлилось всего несколько минут – не успев подняться в воздух, самолёт рухнул на землю. В его салоне находились 157 человек, включая трёх россиян. Все они погибли.



В списке умерших есть и имена двух таганрожцев: Екатерины и Александра Поляковых. Их родители сейчас прилетели в Эфиопию, чтобы опознать тела детей. МК сообщает, что они уже сдали анализы ДНК.