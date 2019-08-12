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Рэпер Баста: когда мужчина в полной боевой выкладке бьет людей, это просто недостойно

Рэпер Баста: когда мужчина в полной боевой выкладке бьет людей, это просто недостойно
Донской рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом «Баста», отреагировал на избиение ОМОНом болельщиков «Спартака». Драка произошла после матча второго тура Российской премьер лиги, где красно-белые играли против ФК «Ростов».

Своим мнением об агрессивных действиях силовиков на «Ростов-Арене» музыкант поделился в интервью «Спорт-экспресс»:

«Для меня это непонятная жестокость. Так нельзя. Мне было очень неловко за Ростов, когда избили людей. В Питере была такая же история, но там болельщики дали отпор, а позже были извинения. Я так скажу, когда мужчина в полной боевой выкладке бьет людей, это просто недостойно».

Рэпер также выразил свою готовность давать отпор стражам порядка в подобной ситуации, чтобы защитить свою семью.

Избиение болельщиков ростовским ОМОНом официально признано неправомерным Российским футбольным союзом. За это стадион «Ростов Арена» условно дисквалифицирован на два матча, а желто-синим выписан штраф.

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