В Ростове неизвестные вырвали люк вместе с бетоном на улице Беляева

Фото: сайт "Благоустройство города"

В Ростове-на-Дону на улице Беляева неизвестные вырвали канализационный люк из земли вместе с бетоном. О происшествии сообщил один из жителей города на сайте «Благоустройство города» 4 декабря.Он выразил беспокойство по поводу безопасности горожан и попросил власти принять меры.Каким образом удалось извлечь люк вместе с бетонным основанием, остается загадкой. Вероятно, для этого потребовалось приложить значительные усилия. Однако последствия такого вандализма могут быть весьма серьезными. Человек, упавший в яму, скорее всего, попытается ухватиться за крышку люка, чтобы удержаться. Однако она не сможет его удержать и только усугубит ситуацию.Стоит отметить, что заявка о происшествии была принята и запущена в работу.