Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове неизвестные вырвали люк вместе с бетоном на улице Беляева

В Ростове неизвестные вырвали люк вместе с бетоном на улице Беляева
В Ростове-на-Дону на улице Беляева неизвестные вырвали канализационный люк из земли вместе с бетоном. О происшествии сообщил один из жителей города на сайте «Благоустройство города» 4 декабря.

Он выразил беспокойство по поводу безопасности горожан и попросил власти принять меры.

Каким образом удалось извлечь люк вместе с бетонным основанием, остается загадкой. Вероятно, для этого потребовалось приложить значительные усилия. Однако последствия такого вандализма могут быть весьма серьезными. Человек, упавший в яму, скорее всего, попытается ухватиться за крышку люка, чтобы удержаться. Однако она не сможет его удержать и только усугубит ситуацию.

Стоит отметить, что заявка о происшествии была принята и запущена в работу.
Фото: сайт "Благоустройство города"
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.