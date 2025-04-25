Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Рэпер Баста считает особой миссией «женить» своих фанатов на концертах

Рэпер Баста считает особой миссией «женить» своих фанатов на концертах
Баста считает особой миссией «женить» своих фанатов на концертах. Об этом музыкант рассказал в одном из шоу.

Треки Басты любят многие парочки. Нередко на концертах возлюбленные решаются на серьезный шаг. Мужская половина делает предложение руки и сердца своим девушкам прямо на сцене. Это уже стало почти традицией.

Один из таких счастливчиков и задал вопрос Басте: «Десятки людей хотели бы сделать предложение под твою песню, видишь ли ты в этом свою миссию?».

- Конечно. Мы поженили на своих концертах большое количество людей. Ну, около 100 человек точно. Для нас это особый ритуал, особая возможность, - рассказал рэпер.

В этот момент девушки о предложении даже не догадываются. Их вызывают на сцену якобы для участия в конкурсе. Затем все разворачивается самым неожиданным образом.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.