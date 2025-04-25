Рэпер Баста считает особой миссией «женить» своих фанатов на концертах

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Баста считает особой миссией «женить» своих фанатов на концертах. Об этом музыкант рассказал в одном из шоу.Треки Басты любят многие парочки. Нередко на концертах возлюбленные решаются на серьезный шаг. Мужская половина делает предложение руки и сердца своим девушкам прямо на сцене. Это уже стало почти традицией.Один из таких счастливчиков и задал вопрос Басте: «Десятки людей хотели бы сделать предложение под твою песню, видишь ли ты в этом свою миссию?».- Конечно. Мы поженили на своих концертах большое количество людей. Ну, около 100 человек точно. Для нас это особый ритуал, особая возможность, - рассказал рэпер.В этот момент девушки о предложении даже не догадываются. Их вызывают на сцену якобы для участия в конкурсе. Затем все разворачивается самым неожиданным образом.