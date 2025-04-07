Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Расписание пригородной электрички изменится в Ростовской области

Расписание пригородной электрички изменится в Ростовской области

СКЖД внесла коррективы в график движения электропоезда, следующего по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог.

С 14 апреля на указанном направлении вводится дополнительная остановка – платформа 1 300-й км. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородного поезда № 6508.

Согласно новому графику отправление из Ростова назначено на 17:26, прибытие на новую платформу – в 18:18, прибытие в Таганрог – в 18:53.

В компании отметили, что электричка будет делать остановки на всех станциях, указанных в расписании.

Приобрести билеты и узнать актуальное расписание можно на официальном сайте СКЖД или в кассах ж/д вокзалов.

Ранее портал DonDay сообщал о том, что в Ростовской области ввели новое расписание для более 20 электричек из-за ремонта путей.
Фото: СКЖД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.