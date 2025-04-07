Расписание пригородной электрички изменится в Ростовской области
СКЖД внесла коррективы в график движения электропоезда, следующего по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог.
С 14 апреля на указанном направлении вводится дополнительная остановка – платформа 1 300-й км. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородного поезда № 6508.
Согласно новому графику отправление из Ростова назначено на 17:26, прибытие на новую платформу – в 18:18, прибытие в Таганрог – в 18:53.
В компании отметили, что электричка будет делать остановки на всех станциях, указанных в расписании.
Приобрести билеты и узнать актуальное расписание можно на официальном сайте СКЖД или в кассах ж/д вокзалов.
Ранее портал DonDay сообщал о том, что в Ростовской области ввели новое расписание для более 20 электричек из-за ремонта путей.