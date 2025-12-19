Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом пенсионера зажало в иномарке после ДТП

Под Ростовом пенсионера зажало в иномарке после ДТП


В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП пострадал пожилой мужчина. Авария случилась вечером 18 декабря в Аксайском районе.

Под поселком Дорожным «Ниссан» врезался в грузовик «МАН». Правую половину машины деформировало от капота до заднего колеса. Водитель, 75-летний мужчина, получил травмы различной степени. На место вызвали спасателей, чтобы вытащить пенсионера из покореженного авто.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.