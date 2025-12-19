Под Ростовом пенсионера зажало в иномарке после ДТП
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП пострадал пожилой мужчина. Авария случилась вечером 18 декабря в Аксайском районе.
Под поселком Дорожным «Ниссан» врезался в грузовик «МАН». Правую половину машины деформировало от капота до заднего колеса. Водитель, 75-летний мужчина, получил травмы различной степени. На место вызвали спасателей, чтобы вытащить пенсионера из покореженного авто.
Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.