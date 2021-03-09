Проселочные дороги в Белокалитвинском районе оказались проходимыми только на 18%
Жителям Белокалитвинского района несколько лет не могут отремонтировать дороги, ведущие ко всем значимым объектам муниципалитета. Отчаянные граждане вынуждены каждый день пробираться через месиво грязи, чтобы добраться в школы, детские сады и на работу. Выбраться из грунтовой жижи чистым не удаётся никому. Хозяева домов в Ольховке поселка Коксового устали кормиться обещаниями местных властей и опубликовали в социальных сетях фото якобы проезжей части.
Как рассказала местная жительница Александра, соседи не раз просили главу администрации сделать дорогу в переулке Бугроватом. Чиновник приезжал на место и видел масштабы проблемы, однако дорожное покрытие так и не появилось.
- Глава администрации обещал осенью 2020 года засыпать нам дорогу тырсой, - рассказала Александра. - Пошёл второй год, а никаких изменений мы не видим. «Скорая», такси, мусоровоз... не могут к нам проехать.
Стоит отметить, что в Коксовом почти все дороги грунтовые. По словам ведущего специалиста по строительству, промышленности, транспорту и связи Станислава Калабухова, общая протяжённость просёлочного дорожного полотна составляет примерно 78 километров, но только 14 из них асфальтированы. Из-за неблагоприятных погодных условий, перепада температур засыпать мокрый грунт тырсой бессмысленно.
Но и это покрытие не решит проблему дончан. Первое время тырса образовывает достаточно плотную поверхность. По ней могут проезжать машины, не оставляя при этом ям и глубоких траншей. Но зачастую материал служит лишь основанием для отсыпки щебнем. В строительстве дорог есть масса других вариантов более качественного покрытия, кроме как укладка дорожной тырсой. Вероятно, таким образом местные власти экономят деньги, ведь этот продукт - один из самых дешёвых материалов. Но, как известно, скупой платит дважды.
В списке бездорожных населенных пунктов поселок Коксовый далеко не первый. Ранее Rostov.ru писал, что жители слободы Нижненагольной Миллеровского района попросили администрацию положить асфальт на дороге, ведущей к единственной школе. Дети и взрослые на протяжении пяти лет преодолевают полосу препятствий из грязевой жижи, чтобы добраться до школы и работы. А местная власть тем временем закрывает на это глаза. После публикации о бездорожье в СМИ прокуратура области начала проверку.