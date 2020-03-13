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Пропавшую в Ростове пенсионерку с потерей памяти нашли живой

Пропавшую в Ростове пенсионерку с потерей памяти нашли живой
Живой нашли пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку. Валентину Марченко разыскивали с вечера 16 марта. Утром следующего дня её обнаружили на одной из улиц города.

Около 16 часов в понедельник 80-летняя женщины вышла из дома на улице Крайней. Когда Валентина Петровна через какое-то время не пришла обратно, родственники бросились на поиски. Пенсионерке требовалась медицинская помощь, она не ориентировалась в пространстве, так что с ней могло произойти всё, что угодно. К тому же, она могла страдать потерей памяти.

В поисках участвовали члены отряда «Лиза Алерт Юг». Утром 17 марта они разыскали Марченко и вернули её домой.

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