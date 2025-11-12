Новости
Пропавшую без вести 14-летнюю школьницу из Миллерово нашли живой

Пропавшую без вести 14-летнюю школьницу из Миллерово нашли живой

В Ростовской области успешно завершены мероприятия по поиску 14-летней школьницы, которая пропала днем ранее. Информация о местонахождении Кристины С. отсутствовала начиная с 10 ноября.

Девушка покинула свой дом в городе Миллерово около часа дня, не поделившись ни с кем своими намерениями. Когда Кристина не вернулась домой, родители, испытывая тревогу, обратились в правоохранительные органы и к волонтерам с просьбой оказать содействие в ее розыске.

Вечером 11 ноября была получена информация о том, что школьница обнаружена, она жива и здорова. Информация о том, где именно подросток находилась в течение этого времени, в настоящее время не подлежит огласке.
Фото: Национальный центр помощи Ростовской области
