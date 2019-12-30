Пропавшего по дороге в Ростов жителя Смоленска нашли живым



Пропавшего по пути в донскую столицу 40-летнего жителя Смоленска нашли живым. Мужчина не выходил на связь несколько дней.



Константин Полевик выехал из дома на своей машине «Ниссан Террано» 1 января. Практически сразу после отъезда связь с ним пропала. Маршрут мужчины в Ростов пролегал через Воронеж. Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Сальвар» распространили сообщение о пропаже мужчины в соцсетях трёх регионов. В итоге смолянина удалось разыскать.



О том, что мужчина жив и здоров и вышел на связь с близкими, поисковики сообщили вечером 5 января. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.