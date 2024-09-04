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Пропавший без вести 30-летний мужчина уехал на заработки втайне от родных

Пропавший без вести 30-летний мужчина уехал на заработки втайне от родных
Без вести пропавший 30-летний мужчина в Каменском районе Ростовской области нашелся живым. Выяснилось, что Игорь Симоненко втайне от семьи уехал на заработки.

Мужчина пропал 12 августа. По словам жены, он уехал на работу и не выходил на связь. Коллеги сказали, что он не появлялся на рабочем месте. Тогда родственники обратились в полицию.

Полицейские нашли брошенный автомобиль мужчины на выезде из города. Позже он сам вышел на связь с женой. Оказалось, что мужчина уехал на заработки.

Сейчас с ним все хорошо. Дома его ждут жена и маленький сын.
Фото: соцсети
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