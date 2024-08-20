В Ростовской области 30-летний мужчина уехал на работу и пропал без вести

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В Ростовской области родные ищут пропавшего без вести 30-летнего мужчину. Игорь Симоненко 12 августа уехал утром на работу и больше домой не возвращался.Мужчина проживает в микрорайоне Заводском Каменского района. В тот день около 9:00 он уехал на работу. Однако коллеги сообщают, что так и не видели его.Ближе к полуночи Игорь созвонился с женой, сообщил, что находится на трассе М-4, перед станцией Калитвенка. Он планировал добираться на попутках, так как у него закончился бензин. После этого разговора семья ничего не слышала об Игоре.Позже полицейские нашли брошенный автомобиль. В бензобаке машины все же был бензин. С телефона пропавшего были выходы в интернет. Его ищут уже больше недели, дома его ждут маленькая дочка и жена.Мужчина выглядит так: темные волосы, высокий рост, худощавое телосложение. Последний раз его видели в красной майке, бежевых шортах и черных шлепках.Если вам известна любая информация о местонахождении Игоря, сообщите по номеру: 112.