Пропавшего в Ростовской области мужчину с психическим заболеванием нашли в больнице
В Каменске-Шахтинском живым нашли пропавшего 49-летнего мужчину с психическим заболеванием. Виталий Самсонов не выходил на связь с близкими с 19 апреля.
Как сообщал Rostov.ru, житель Заводского района имеет вторую группу инвалидности и нуждается в медпомощи. В тот день Виталий собирался в больницу. Мужчина взял свои вещи, документы и ушел из дома. С тех пор дончанина никто не видел.
Мать пропавшего живет отдельно от него. Когда Виталий перестал звонить пенсионерке и отвечать на ее звонки, женщина забила тревогу. 5 мая она написала заявление в полицию.
На следующий день, 6 мая, правоохранители нашли мужчину живым. Оказалось, что Виталий плохо себя чувствовал и решил лечь в больницу в Гуково. Мужчина отправился в другой город, но забыл предупредить мать. Сейчас Виталий Самсонов находится в стационаре медучреждения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.