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Пропавшего под Ростовом пенсионера нашли живым

Пропавшего под Ростовом пенсионера нашли живым
В Ростовской области нашли живым 69-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Олега Довгаля оставалось неизвестным с 3 октября.

В тот день он ушел из дома в городе Аксае. С тех пор пенсионера никто не видел. Родные забили тревогу - у пропавшего случаются провалы в памяти. Олег мог заблудиться или забыть дорогу домой. Близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Через пять дней, 8 октября, пенсионера нашли живым. Где он находился все это время, пока не известно.
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