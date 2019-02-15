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Пропавшая на Дону два месяца назад 17-летняя девушка найдена живой

Пропавшая на Дону два месяца назад 17-летняя девушка найдена живой
Несовершеннолетняя, пропавшая в конце ноября в Ростовской области, найдена живой. Через два месяца поисков сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение 17-летней Кристины Б.

Как стало известно, девочка-подросток сбежала в Волгоград, где она жила с родителями до переезда в Сальск. Она самостоятельно уехала из города, никого не предупредив. В городе-герое она находилась всё это время, пока её не нашли правоохранители.
- Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - В настоящее время несовершеннолетняя доставлена в Сальск Ростовской области.

Сейчас с девушкой работают следователи, пытаясь выяснить причину её внезапного ухода.

Напомним, 17-летняя Кристина Б. пропала 26 ноября. В тот день она не вернулась домой. Родные предполагали, что девушка может уехать в Волгоград, однако, чтобы найти её, потребовалось два месяца. Следственное управление по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Уходя из дома, она оставила не только своих родителей, но и своего маленького сына.

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