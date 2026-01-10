Жители Красного Сулина назвали привокзальную площадь «зоной отчуждения»

Фото: Соцсети

Жители Красного Сулина активно обсуждают состояние привокзальной площади, которую называют «зоной отчуждения». Они считают, что территория не соответствует стандартам благоустроенного общественного пространства и больше напоминает мрачный неухоженный уголок из фильма ужасов.Особое беспокойство у горожан вызывает состояние памятника Михаилу Калинину. Памятник выглядит заброшенным и требует немедленного ухода. Жители задаются вопросом, кто будет гордиться местом, где вместо ухоженной и красивой территории — грязь, лужи и следы запустения.Местные жители требуют от властей обратить внимание на проблему и принять меры по благоустройству привокзальной площади.