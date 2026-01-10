Новости
Жители Красного Сулина назвали привокзальную площадь «зоной отчуждения»

Жители Красного Сулина активно обсуждают состояние привокзальной площади, которую называют «зоной отчуждения». Они считают, что территория не соответствует стандартам благоустроенного общественного пространства и больше напоминает мрачный неухоженный уголок из фильма ужасов.

Особое беспокойство у горожан вызывает состояние памятника Михаилу Калинину. Памятник выглядит заброшенным и требует немедленного ухода. Жители задаются вопросом, кто будет гордиться местом, где вместо ухоженной и красивой территории — грязь, лужи и следы запустения.

Местные жители требуют от властей обратить внимание на проблему и принять меры по благоустройству привокзальной площади.
Фото: Соцсети
