В Ростовской области 10 января сбили беспилотники в пяти районах и одном городе

Фото: Dоnday

В Ростовской области 10 января сбили беспилотники в шести муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Дроны были сбиты в Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах, а также в городе Каменске. Никто из людей не пострадал.В результате атаки БПЛА без электричества остались хутора Светлый и Волченский в Каменском районе. В хуторе Белгородцев Каменского района и в поселке Углеродовском Красносулинского района ударами выбило стекла в окнах частных домов. В поселке повреждены осколками два легковых автомобиля.