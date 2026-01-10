Новости
В Ростовской области 10 января сбили беспилотники в пяти районах и одном городе

В Ростовской области 10 января сбили беспилотники в шести муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Дроны были сбиты в Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах, а также в городе Каменске. Никто из людей не пострадал.

В результате атаки БПЛА без электричества остались хутора Светлый и Волченский в Каменском районе. В хуторе Белгородцев Каменского района и в поселке Углеродовском Красносулинского района ударами выбило стекла в окнах частных домов. В поселке повреждены осколками два легковых автомобиля.
Фото: Dоnday
