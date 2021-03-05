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Прямые авиарейсы в Армению и Таджикистан запустят из Ростова

Прямые авиарейсы в Армению и Таджикистан запустят из Ростова
Прямой авиарейс свяжет Ростов-на-Дону с Арменией и Таджикистаном. Самолеты начнут курсировать 10 марта.

Каждую среду в 10:00 из донской столицы можно будет улететь в армянский город Гюмри. Время в пути составит 3 часа 35 минут. Авиакомпания «Уральские авиалинии» организует и обратные рейсы.

Также они займутся и перелетами в города Таджикистана. По понедельникам в 3:00 будут курсировать самолеты в Курган-Тюбе, а в 19:45 - в Душанбе. По вторникам в 18:30 отправлятся рейсы в Худжанд.

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