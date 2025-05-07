Фото: Дондей

В Морозовском районе в преддверии 9 Мая снесли памятник героям ВОВ. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на местных жителей.В распоряжении редакции оказалось видео, на котором житель населённого пункта поселка Разлатного говорит о демонтаже единственного монумента, посвящённого участникам Великой Отечественной войны. На записи мужчина показывает место, где раньше находилась стела. По его словам, местные власти приняли решение убрать памятник. Примечательно, что это произошло накануне Дня Победы.По словам местных жителей, они уже обращались в администрацию Знаменского сельского поселения с просьбой о восстановлении стелы.- В ответ на нашу просьбу нам заявили, что стела не находится на государственном обеспечении. Денег на ее реконструкцию не выделяют, - пожаловалась жительница Ольга Б. - А в администрации Морозовского района нам сообщили, что памятник надо сносить. Такое решение приняли за неделю до празднования 80-летия Великой Победы. С 2 по 3 мая стелу снесли и выбросили в кусты.Сообщение о сносе монумента вызвало у жителей посёлка настоящий ужас. Люди были готовы самостоятельно восстановить памятник, потратив свои средства. Требовалось лишь покрасить его и скосить траву вокруг. Жители были готовы купить краску и привести монумент в порядок к 9 Мая.По неподтверждённой информации, памятник будет восстановлен и возвращён на своё место. Однако жители не понимают, зачем его демонтировали накануне праздника. Если памятник находился в плохом состоянии долгое время, почему его не снесли после 9 Мая?