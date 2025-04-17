Президент встретился с внуком ростовского врача Александром Труфановым и его семьей

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с родственниками ростовского медика, попавшим в плен боевиков ХАМАС. Владимир Путин побеседовал с Александром Труфановым, внуком ростовского доктора Ирины Тати, а также с его матерью и будущей женой. Президент выразил радость по поводу воссоединения семьи после продолжительного периода разлуки. Александр, в свою очередь, выразил благодарность главе государства за помощь в освобождении заложников из сектора Газа.Стоит напомнить, что Ирина Татти на протяжении многих лет работала врачом в Ростове. Несколько лет назад она перебралась к дочери в Израиль. Семья проживала в небольшом населенном пункте вблизи сектора Газа. С началом палестино-израильского конфликта ростовчанка, ее дочь, супруг дочери, внук и его невеста оказались в заложниках и были перемещены в Газу.Семья провела в плену у палестинской организации около двух месяцев. Сначала были освобождены Ирина Татти и ее дочь. Спустя несколько дней была отпущена и Сапир Коэн, невеста внука Ирины. Александр Труфанов, внук Ирины, находился в плену приблизительно полтора месяца. Его освобождение произошло в феврале текущего года.