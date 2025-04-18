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ФК «Ростов» не получил оплату за трансфер Михаила Цулая в тульский «Арсенал»

ФК «Ростов» не получил оплату за трансфер Михаила Цулая в тульский «Арсенал»
Футбольный клуб «Ростов» не получил оплату за трансфер Михаила Цулая в тульский «Арсенал». Об этом стало известно из сообщения издания «Чемпионат».

Игрок перешёл в тульский клуб в начале этого года, но до сих пор «Ростов» не получил оплату за трансфер. Кроме того, у «Арсенала» есть долги перед другими клубами, такими как «Балтика» и «Будучность».

По информации сайта transfermarkt, сумма компенсации за Цулая составила 35 тысяч евро, что эквивалентно более чем трём миллионам рублей в российской валюте.
Фото: ФК Ростов
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