ФК «Ростов» не получил оплату за трансфер Михаила Цулая в тульский «Арсенал»

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» не получил оплату за трансфер Михаила Цулая в тульский «Арсенал». Об этом стало известно из сообщения издания «Чемпионат».Игрок перешёл в тульский клуб в начале этого года, но до сих пор «Ростов» не получил оплату за трансфер. Кроме того, у «Арсенала» есть долги перед другими клубами, такими как «Балтика» и «Будучность».По информации сайта transfermarkt, сумма компенсации за Цулая составила 35 тысяч евро, что эквивалентно более чем трём миллионам рублей в российской валюте.