Президент «Федерации авиамодельного спорта Ростовской области» умер после болезни

Президент региональной общественной организации «Федерация авиамодельного спорта Ростовской области» скончался после продолжительной болезни. Андрей Курасов умер 12 октября на 56-м году жизни, сообщили в министерстве спорта донского региона.Почти всю свою жизнь он посвятил сфере физической культуры. Андрей Курасов проработал там более 30 лет. За эти годы он добился больших результатов и воспитал спортсменов, которые стали известны своими достижениями не только на Дону, но в России.Коллеги Андрея Курасова запомнили его как высококвалифицированного тренера, мудрого наставника и прекрасного человека.