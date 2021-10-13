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Президент «Федерации авиамодельного спорта Ростовской области» умер после болезни

Президент «Федерации авиамодельного спорта Ростовской области» умер после болезни
Президент региональной общественной организации «Федерация авиамодельного спорта Ростовской области» скончался после продолжительной болезни. Андрей Курасов умер 12 октября на 56-м году жизни, сообщили в министерстве спорта донского региона.

Почти всю свою жизнь он посвятил сфере физической культуры. Андрей Курасов проработал там более 30 лет. За эти годы он добился больших результатов и воспитал спортсменов, которые стали известны своими достижениями не только на Дону, но в России.

Коллеги Андрея Курасова запомнили его как высококвалифицированного тренера, мудрого наставника и прекрасного человека.
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