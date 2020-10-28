В Ростове от коронавируса скончался экс-президент федерации бокса ЮФО

В Ростове-на-Дону коронавирус унёс жизнь бывшего президента федерации бокса ЮФО Александра Соболева. Об этом сообщил изданию DonDay.ru собственный источник. Также информацию подтвердил исполнительный директор федерации бокса Ростовской области Григорий Кобзарь.Александр Сергеевич умер в возрасте 67 лет 29 октября. Мужчина заболел коронавирусом совершенно внезапно, и спустя всего несколько дней инфекция его победила. Несмотря на его отличную физическую форму и богатырское здоровье, смерть наступила скоропостижно.К слову, Александр Соболев стал легендой Ростова. Он внёс большой вклад в развитие бокса не только в донской столице, но и во всём ЮФО. Мужчина стал первым, кто занял должность президента федерации. Свой пост тренер занимал в течение восьми лет, начиная с 2000 года. Благодаря Александру Сергеевичу в Ростове в начале нулевых дважды проводили первенство и чемпионат России по боксу.Он воспитал мировых чемпионов, таких как Дмитрий Павлюченков (мастер спорта международного класса и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира), Альберт Селимов (заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2007 года, чемпион Европы и четырёхкратный чемпион России), Мария Рейнгардт (трижды чемпионка России в супертяжелом весе, двукратный призёр чемпионата мира) и Султан Ибрагимов (серебряный призер Олимпийских игра 2000 года и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO).Кроме того, Александр Соболев имел звание заслуженного тренера России, являлся судьёй международной категории Европейской ассоциации любительского спорта. Также мужчине вручали награду «За заслуги в области физической культуры и спорта».