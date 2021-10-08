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Стартовал второй этап конкурса на замещение должности сити-менеджера Ростова

Стартовал второй этап конкурса на замещение должности сити-менеджера Ростова
Стартовал второй этап конкурса на замещение должности главы администрации Ростова. Пять кандидатов начали борьбу за пост сити-менеджера утром 11 октября в городской администрации. В их числе - действующий глава донской столицы Алексей Логвиненко, а также Дмитрий Олейников, Анатолий Котляров, Вадим Сидоров и Дмитрий Одинцов.

В течение получаса претенденты выполняли тест на знание действующего законодательства и правовых актов города. В тесте - 30 вопросов, содержащих по три варианта ответа. Сейчас комиссия проверяет результаты. Известно, что первым справился Алексей Логвиненко, а последним - Анатолий Котляров.

Затем кандидаты пройдут собеседование и презентуют доклад, в котором расскажут об основных направлениях своей деятельности на должности главы администрации Ростова-на-Дону.

Результаты испытаний станут известны сегодня, 11 октября. В третий этап конкурса пройдут два кандидата, один из которых станет сити-менеджером.

Контракт с новым главой администрации будет заключен сроком на четыре года – до конца полномочий созыва.
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