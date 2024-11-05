Новый EXEED LX буквально создан для ценителей элегантности и надёжности в каждой детали

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Внешний вид премиального компактного кроссовера притягивает взгляды благодаря изящным линиям кузова и светодиодным фарам, которые напоминают острые грани драгоценного камня. Новый EXEED LX Business — это версия с обновлённым дизайном экстерьера, которая оснащена двумя высококачественными экранами 12,3” и водительским сиденьем с электрорегулировками и памятью настроек.Премиальная отделка салона создаёт атмосферу уюта и изысканности, а система ионизации воздуха поддерживает оптимальный микроклимат. Аудиосистема Sony с объёмным звучанием позволит наслаждаться любимой музыкой в дороге, а беспроводное подключение смартфона через Apple CarPlay или Android Auto сделает управление мультимедиа ещё более удобным.Новый EXEED LX оснащён передовыми технологиями, которые обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности: система кругового обзора 540° помогает при парковке и манёврах, а система помощи в пробках автоматически регулирует скорость автомобиля, поддерживая безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства. Усиленный каркас кузова нового LX с двухсторонней оцинковкой обеспечивает максимальную безопасность и долговечность, а более 20 систем ADAS и подушки безопасности защищают вас и ваших пассажиров в случае столкновения.Инновационный EXEED LX уже ждёт вас в КЛЮЧАВТО Ростов-на-Дону – приезжайте на тест-драйв!г. Ростов-на-Дону, улица Малиновского, д. 43+7 (863) 320-27-26Реклама. Erid: 2SDnjf4Braf. ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО АЗОВ", ИНН 2305028491