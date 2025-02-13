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В центре Ростова произошло ДТП с машиной «скорой» и маршруткой

В центре Ростова произошло ДТП с машиной «скорой» и маршруткой
В Ростове случилось ДТП с участием «скорой» и общественного транспорта. Авария произошла утром 13 февраля.

На кадрах с места происшествия видно, что у служебной машины полностью смят капот. У маршрутки № 31 задета правая дверь.

Детали аварии и информация о пострадавших пока уточняются.
Фото: DonDay
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