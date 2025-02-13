В Ростовской области два частных дома сгорели из-за короткого замыкания

Фото: Г МЧС по РО

В Ростовской области 10 и 12 февраля произошли пожары в частных домах из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.В городе Донецке 10 февраля примерно в 15:30 произошло возгорание. Местные жители заметили дым и оперативно вызвали пожарных. Прибывшие на место специалисты оперативно ликвидировали огонь на площади 30 квадратных метров. Эвакуироваться из горящего дома мужчине помогла его соседка.В городе Каменске-Шахтинском 12 февраля в ночное время произошёл пожар на веранде одного из домов. Спящие хозяева дома проснулись от запаха гари и успели эвакуироваться. Огонь распространился на кухню.Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров.В результате пожаров никто не пострадал. Причиной возгораний стало короткое замыкание.