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В Ростовской области два частных дома сгорели из-за короткого замыкания

В Ростовской области два частных дома сгорели из-за короткого замыкания
В Ростовской области 10 и 12 февраля произошли пожары в частных домах из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В городе Донецке 10 февраля примерно в 15:30 произошло возгорание. Местные жители заметили дым и оперативно вызвали пожарных. Прибывшие на место специалисты оперативно ликвидировали огонь на площади 30 квадратных метров. Эвакуироваться из горящего дома мужчине помогла его соседка.

В городе Каменске-Шахтинском 12 февраля в ночное время произошёл пожар на веранде одного из домов. Спящие хозяева дома проснулись от запаха гари и успели эвакуироваться. Огонь распространился на кухню.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров.

В результате пожаров никто не пострадал. Причиной возгораний стало короткое замыкание.
Фото: Г МЧС по РО
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