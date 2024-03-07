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Председатель военно-патриотической организации «Донской фронт» был задержан

Председатель военно-патриотической организации «Донской фронт» был задержан
В Ростове-на-Дону задержали председателя военно-патриотической организации «Донской фронт» Виталия Маковецкого. Об этом сообщили в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ, источник подтвердил подлинность информации.

Команда Виталия Маковецкого занимается организацией и реконструкцией исторических военных сражений. В начале марта к нему наведались силовики с обысками. У него обнаружили более десятка единиц различного оружия старого типа, таким пользовались еще в советское время. Полицейские считают, что оно до сих пор работает и может представлять опасность.

Информации о мере пресечения в отношении Виталия Маковецкого на данный момент нет.
Фото: Алексей Бойко.
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