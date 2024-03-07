Председатель военно-патриотической организации «Донской фронт» был задержан

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове-на-Дону задержали председателя военно-патриотической организации «Донской фронт» Виталия Маковецкого. Об этом сообщили в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ, источник подтвердил подлинность информации.Команда Виталия Маковецкого занимается организацией и реконструкцией исторических военных сражений. В начале марта к нему наведались силовики с обысками. У него обнаружили более десятка единиц различного оружия старого типа, таким пользовались еще в советское время. Полицейские считают, что оно до сих пор работает и может представлять опасность.Информации о мере пресечения в отношении Виталия Маковецкого на данный момент нет.