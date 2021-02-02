Пожар в магазине «Кооператор Дона» полностью потушили

Спасатели полностью ликвидировали возгорание в магазине «Кооператор Дона». На борьбу с огнем у пожарных ушло порядка 8 часов.Ранее Rostov.ru рассказывал о крупном пожаре в торговом доме. 4 февраля около 3.30 в магазине загорелся потолок. Пламя молниеносно распространилось на площадь порядка 600 квадратных метров. Появилась угроза распространения огня на жилой дом, к которому относился магазин.Около 200 человек эвакуировали из дома. Пока спасатели боролись с огнем, люди сидели а автобусе. К счастью, никто из них не пострадал.Только к полудню огонь удалось потушить. Пламя выжгло в магазине все дотла: оборудование, продукты, и даже от металлических перекрытий остались одни обломки. Сумма ущерба насчитывает десятки миллионов рублей.Стоит напомнить, что магазин «Кооператор Дона» еще с советских времен считался одним из лучших торговых брендов Ростова. Здесь можно было найти необычные продукты, которые не продаются больше нигде. Сейчас на месте некогда огромного торгового дома - одно пепелище.