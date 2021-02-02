В центре Ростова дотла сгорел магазин «Кооператор Дона»

В Ростове сгорел один из самых старых магазинов города - «Кооператор Дона». Происшествие случилось около трех часов ночи 4 февраля на проспекте Ворошиловском, 91/1.В магазине загорелся потолок. Очень быстро пламя распространилось на несколько десятков квадратных метров. Мгновенно вспыхнули все пластиковые конструкции, вещи и продукты. Когда пожарные прибыли на место, в огне был почти весь магазин.Из-за опасности распространения огня из девятиэтажки, где расположен магазин, эвакуировали людей. Более 200 человек покинули свои дома. Их разместили в автобусах. Пострадавших нет.В настоящее время происходит горение межэтажных перекрытий магазина. Судя по фотографиям, магазин выгорел дотла вместе с продукцией и оборудованием. Сумма ущерба может достичь нескольких десятков миллионов рублей.