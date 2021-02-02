Пожар в «Кооператоре Дона»: Жизнь и смерть самого известного торгового дома Ростова

Ростов-на-Дону всегда считался торговым городом в России. Многие ростовчан помнят знаменитые магазины «Три поросенка», «Океан», «Красную шапочку». Увы, от них остались одни воспоминания. И только «Кооператор Дона» дожил до наших дней, став визитной карточкой купеческого Ростова.Девятиэтажку, в которой расположился магазин, построили еще в 1979-м году. Дом предназначался для военных. Первые этажи, выходящие на Ворошиловский проспект, отводили под торговые площади.- В 1980-м году там открыли знаменитый «Кооператор Дона», - рассказал руководитель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин. - Он один из немногих магазинов, которые сохранили не только название, профнаправление, но и свой юридический адрес.«Кооператор Дона» всегда отличался своим стилем и богатым ассортиментом товаров, которых было не найти в других продуктовых магазинах. За покупками сюда приезжали со всей области и даже из соседних регионов.В 1983-м году «Кооператор Дона» показали в кино. В Ростове-на-Дону снимали фильм «Из жизни начальника уголовного розыска» с Леонидом Филатовым и Кириллом Лавровым в главных ролях. За свою 40-летнюю историю магазин не сменил ни название, ни направление, ни даже вывеску. Знаменитые торговые ряды пережили перестройку, рыночные реформу, но не пережили трагической случайности.Ночью 4 февраля в «Кооператоре Дона» произошел пожар. Огонь молниеносно распространилось по всему магазину. Из дома пришлось эвакуировать всех жителей.За какой-то час от знаменитого бренда остались лишь обугленные стены. Сумма ущерба составляет несколько десятков миллионов рублей. Нетронутыми остались только буквы фасада «Кооператор Дона». Хочется верить, что владельцы смогут восстановить сгоревший магазин и подарить легендарному торговому дому вторую жизнь.