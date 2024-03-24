Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

После теракта жители Ростовской области просят перевести школьников на удаленку

После теракта жители Ростовской области просят перевести школьников на удаленку
Жители Ростовской области обеспокоены безопасностью в школах после теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл». Люди боятся, что акт террора может повториться в учебном заведении.

— Просим Вас наших детей-школьников перевести на дистанционное обучение. Дети выходят с понедельника на учебу после каникул, — написала жительница Аксайского района в комментариях к посту губернатора Ростовской области.

Женщину поддержали родители и из других муниципалитетов, в том числе из донской столицы.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.