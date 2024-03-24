После теракта жители Ростовской области просят перевести школьников на удаленку

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Жители Ростовской области обеспокоены безопасностью в школах после теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл». Люди боятся, что акт террора может повториться в учебном заведении.— Просим Вас наших детей-школьников перевести на дистанционное обучение. Дети выходят с понедельника на учебу после каникул, — написала жительница Аксайского района в комментариях к посту губернатора Ростовской области.Женщину поддержали родители и из других муниципалитетов, в том числе из донской столицы.