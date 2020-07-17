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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился трогательной фотографией со своей собакой Кабачком

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился трогательной фотографией со своей собакой Кабачком
Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев в очередной раз поделился трогательным фото со своей собакой Кабачком. Такой снимок полузащитник опубликовал на странице, посвященной его питомцам, в «Инстаграме».

В семье Павла и Аланы Мамаевых проживают несколько домашних животных: два африканских попугая - Флоки и Аполлон, а также три французских бульдога - Бося, Тося и Кабачок. Пара посвятила им целую страницу в соцсетях, где регулярно публикует милые фото с животными. Так, утром 19 июля футболист выложил кадр с одним из своих бульдогов.

- Семь утра - самое «фотографибельное» время, - написал Мамаев под фотографией.

В кадре Кабачок и Павел вместе лежат на подушке. Футболист крепко обнимает питомца, мило целуя одну из его лапок. Такая идиллия пришлась по нраву подписчикам, и публикация за сутки набрала почти 300 «лайков».

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