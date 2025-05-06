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В Ростове под колесами трамвая погиб человек

В Ростове под колесами трамвая погиб человек
В Ростове под колесами трамвая погиб человек. Авария случилась 6 мая на проспекте Сиверса, недалеко от дома № 2е.

Трамвай следовал по маршруту № 1 от 5-го Донского корпуса к Привокзальной площади. В этот момент пешеход решил пересечь пути. Водитель трамвая попытался избежать столкновения, нажав на тормоза, но не успел. В результате происшествия пешеход погиб.

По данным МУП «Ростовская транспортная компания», трамвайные пути на этом участке находятся за пределами обычной проезжей части и тротуара.
Фото: Дондей
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