Фото: Дондей

В Ростове под колесами трамвая погиб человек. Авария случилась 6 мая на проспекте Сиверса, недалеко от дома № 2е.Трамвай следовал по маршруту № 1 от 5-го Донского корпуса к Привокзальной площади. В этот момент пешеход решил пересечь пути. Водитель трамвая попытался избежать столкновения, нажав на тормоза, но не успел. В результате происшествия пешеход погиб.По данным МУП «Ростовская транспортная компания», трамвайные пути на этом участке находятся за пределами обычной проезжей части и тротуара.