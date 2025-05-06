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В Ростове девушка едва не погибла после ссоры с сожителем

В Ростове девушка едва не погибла после ссоры с сожителем
В Ростове-на-Дону 20-летняя девушка получила серьёзную травму после конфликта со своим молодым человеком. Инцидент произошёл 2–3 мая в квартире на улице Печерского.

По данным портала Donday, молодой человек и его девушка поссорились. Мужчина начал оскорблять девушку, что вызвало у неё сильный эмоциональный всплеск. Чтобы напугать сожителя и остановить его агрессию, девушка схватилась за нож. Однако её попытка оказалась неудачной: она нанесла себе глубокое ранение.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Фото: Ростов ру.
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