В Ростове жители 30 многоэтажек все еще без горячей воды
В Ростове-на-Дону жители 30 многоэтажек все еще остаются без горячей воды. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Напомним, ранее при проведении гидравлических испытаний специалисты выявили дефекты. Люди с 15 апреля остались без горячей воды. Проблему хотели устранить к 30 апреля. Однако сроки восстановления водоснабжения затянулись.
Из-на новых выявленных дефектов было принято решение увеличить количество бригад.
- За последние сутки подача горячей воды была восстановлена примерно в 50 многоквартирных домах, - сказано в сообщении.
В настоящее время износ сетей в Ростове оценивают примерно в 50%. О сроках восстановления коммуникаций пока не сообщается.