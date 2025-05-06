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В Ростове жители 30 многоэтажек все еще без горячей воды

В Ростове жители 30 многоэтажек все еще без горячей воды
В Ростове-на-Дону жители 30 многоэтажек все еще остаются без горячей воды. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Напомним, ранее при проведении гидравлических испытаний специалисты выявили дефекты. Люди с 15 апреля остались без горячей воды. Проблему хотели устранить к 30 апреля. Однако сроки восстановления водоснабжения затянулись.

Из-на новых выявленных дефектов было принято решение увеличить количество бригад.

- За последние сутки подача горячей воды была восстановлена примерно в 50 многоквартирных домах, - сказано в сообщении.

В настоящее время износ сетей в Ростове оценивают примерно в 50%. О сроках восстановления коммуникаций пока не сообщается.
Фото: Rostov.ru
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