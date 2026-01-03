Фото: соцсети

Скончалась основательница кондитерской сети «Золотой колос» Нелли Абачараева. Об этом стало известно из сообщения главы города Александра Скрябина.Нелли Абачараева является культовой личностью для донской столицы. В 90-е она с супругом выкупила разорившуюся кондитерскую сеть и сделала ее гастрономическим брендом. Была ее руководителем до конца своих дней.Кроме того, Нелли основала в 1992 году Дворец культуры «Ростов-Досуг» на Большой Садовой, рядом с городской администрацией.Женщина умерла на 77-м году жизни, прямо в Новый год, 31 декабря. Прощание с Нелли Лазаревной и отпевание состоятся 5 января в 12.00 в большом храме Северного кладбища.