Скончалась основательница кондитерской сети «Золотой колос» Нелли Абачараева. Об этом стало известно из сообщения главы города Александра Скрябина.
Нелли Абачараева является культовой личностью для донской столицы. В 90-е она с супругом выкупила разорившуюся кондитерскую сеть и сделала ее гастрономическим брендом. Была ее руководителем до конца своих дней.
Кроме того, Нелли основала в 1992 году Дворец культуры «Ростов-Досуг» на Большой Садовой, рядом с городской администрацией.
Женщина умерла на 77-м году жизни, прямо в Новый год, 31 декабря. Прощание с Нелли Лазаревной и отпевание состоятся 5 января в 12.00 в большом храме Северного кладбища.