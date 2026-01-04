Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Губернатор Юрий Слюсарь: в Ростовской области сбили один беспилотник

Губернатор Юрий Слюсарь: в Ростовской области сбили один беспилотник
В Ростовской области уничтожили один беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в ночь на 4 января в Верхнедонском районе. К счастью, в результате никто из людей не пострадал.

Всего в РФ за ночь сбили 90 дронов.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.