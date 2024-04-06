Полиция прокомментировала сообщения о мине на улице Ростова

Фото для иллюстрации: DonDay.ru.

Днем 5 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором показана оцепленная часть улицы. Рядом дежурили спасатели, медики, полиция и другие экстренные службы. По словам автора, действия происходили на улице 2-й Краснодарской в Ростове.Причиной такого внимания к участку дороги стало сообщение о мине. Якобы взрывоопасный предмет лежал под купюрой номиналом 1 000 рублей.Прибывшие специалисты осмотрели предположительное место, где была мина. К счастью, ничего опасного там не нашли.— В результате проверки опасных объектов обнаружено не было, — прокомментировали в региональном ГУ МВД.