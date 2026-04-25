В Ростовской области за сутки удалось ликвидировать семь техногенных пожаров

За последние сутки в Ростовской области удалось ликвидировать семь техногенных пожаров, информирует региональное ГУ МЧС.Пожарно-спасательные службы 24 апреля потушили семь техногенных возгораний. К сожалению, в результате одного из пожаров погиб человек. Кроме того, специалисты выезжали на место дорожно-транспортного происшествия для ликвидации его последствий.Для ликвидации чрезвычайных ситуаций были задействованы 92 человека и 23 единицы специальной техники.На 25 апреля в восьми муниципалитетах запланировано 21 контролируемое выжигание сухой растительности.